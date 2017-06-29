Букмекеры считают сборную Германии явным фаворитом матча с Мексикой
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики.
Победа немецкой команды в основное время оценивается коэффициентом 2,02, тогда как виктория латиноамериканцев идет за 3,66.
За ничью букмекеры предлагают 3,55.
Игра в Сочи начнется сегодня в 21:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, в среду определился первый финалист турнира. Им стала сборная Чили, обыгравшая в серии пенальти команду Португалии.
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