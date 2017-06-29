Букмекеры считают сборную Германии явным фаворитом матча с Мексикой

Фернанду Сантуш: Эти же три пенальтиста на Евро свои удары забили. Поэтому мы выбрали их

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш – о поражении в полуфинале Кубка конфедераций от Чили (0:0, пен: 0:3)