Клаудио Браво: Это был непростой период. Рад, что он завершился так

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво, отбивший три пенальти в послематчевой серии пенальти в полуфинале Кубка Конфедераций против Португалии (0:0), пен: 3:0.

- Чувствую себя, как и всегда, - спокойно сказал Браво. - Да, был непростой период в этом сезоне, когда я играл не так, как прежде. Потом – травмы. Все это далось нелегко. Матч получился особенным для меня. Рад, что мы – в финале.

- Вы отбили три пенальти в серии. Случайность?

- Нет, не думаю. Чтобы такого добиться, надо работать, изучать соперника, анализировать. Вся команда играла продумано и грамотно. Каждый знал, что делать. И мы остановили чемпионов Европы.

- Как вы справились с такой нагрузкой?

- У Португалии тоже хватало моментов. Однако, мы верили в себя. Если есть такое желание, то все возможно.