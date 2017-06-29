Клаудио Браво: Это был непростой период. Рад, что он завершился так
Голкипер сборной Чили Клаудио Браво, отбивший три пенальти в послематчевой серии пенальти в полуфинале Кубка Конфедераций против Португалии (0:0), пен: 3:0.
- Чувствую себя, как и всегда, - спокойно сказал Браво. - Да, был непростой период в этом сезоне, когда я играл не так, как прежде. Потом – травмы. Все это далось нелегко. Матч получился особенным для меня. Рад, что мы – в финале.
- Вы отбили три пенальти в серии. Случайность?
- Нет, не думаю. Чтобы такого добиться, надо работать, изучать соперника, анализировать. Вся команда играла продумано и грамотно. Каждый знал, что делать. И мы остановили чемпионов Европы.
- Как вы справились с такой нагрузкой?
- У Португалии тоже хватало моментов. Однако, мы верили в себя. Если есть такое желание, то все возможно.
Матч
Португалия - Чили - 0:0
Состав
Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)
Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)
Предупреждения:
Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция