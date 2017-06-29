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«Кельн» заплатил 17 млн евро за форварда «Майнца» Кардобу

Источник:  ФК «Кельн»Комментарии
«Кельн» заплатил 17 млн евро за форварда «Майнца» Кардобу
Фото: ФК «Кельн»

Нападающий «Майнца» Джон Кордоба продолжит карьеру в «Кельне», сообщает официальный сайт «козлов».

24-летний колумбиец подписал соглашение с красно-белыми, рассчитанное до лета 2021 года.

Сумма сделки не сообщается, но по информации авторитетного издания transfermarkt.de, «Майнц» выручил от продажи не менее 17 миллионов евро. 

Напомним, в стан «карнавальников» Кордоба перешел из «Гранады» в 2015 году. В минувшем сезоне в составе «Майнца» принял участие в 37 матчах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

Полоз и Ерохин перешли в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ

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