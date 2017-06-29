«Кельн» заплатил 17 млн евро за форварда «Майнца» Кардобу
Источник: ФК «Кельн»Комментарии
Фото: ФК «Кельн»
Нападающий «Майнца» Джон Кордоба продолжит карьеру в «Кельне»,
сообщает официальный сайт «козлов».
24-летний колумбиец подписал соглашение с красно-белыми, рассчитанное до лета 2021 года.
"Die fantastische Atmosphäre in Köln und im RheinEnergieSTADION konnte ich ja bereits am 34. Spieltag miterleben." - @Jhoncordoba4 #effzeh pic.twitter.com/MzyTwS4tuW— 1. FC Köln (@fckoeln) 28 июня 2017 г.
Сумма сделки не сообщается, но по информации авторитетного издания transfermarkt.de, «Майнц» выручил от продажи не менее 17 миллионов евро.
Напомним, в стан «карнавальников» Кордоба перешел из «Гранады» в 2015 году. В минувшем сезоне в составе «Майнца» принял участие в 37 матчах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.
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