«Кельн» заплатил 17 млн евро за форварда «Майнца» Кардобу

Нападающий «Майнца» Джон Кордоба продолжит карьеру в «Кельне», сообщает официальный сайт «козлов».

24-летний колумбиец подписал соглашение с красно-белыми, рассчитанное до лета 2021 года.

"Die fantastische Atmosphäre in Köln und im RheinEnergieSTADION konnte ich ja bereits am 34. Spieltag miterleben." - @Jhoncordoba4 #effzeh pic.twitter.com/MzyTwS4tuW — 1. FC Köln (@fckoeln) 28 июня 2017 г.

Сумма сделки не сообщается, но по информации авторитетного издания transfermarkt.de, «Майнц» выручил от продажи не менее 17 миллионов евро.

Напомним, в стан «карнавальников» Кордоба перешел из «Гранады» в 2015 году. В минувшем сезоне в составе «Майнца» принял участие в 37 матчах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

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