Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Атлантас
Футбол  Германия- : -Мексика
Футбол  Динамо Минск- : -Рунавик
Футбол  Црвена Звезда- : -Флориана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джанни Инфантино: В матче Португалия - Чили было все. Очередная невероятная игра

Источник:  ТАССКомментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о полуфинальной встрече Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили.

Напомним, основное и дополнительное врем игры завершились со счетом 0:0. В серии пенальти верх взяли чилийцы, вратарь которых Клаудио Браво отразил все три удара португальцев с 11-метровой отметки.

«Очередная невероятная игра, очень интенсивная. В ней было все. Голкипер чилийцев отразил три удара. Ради этих эмоций мы и любим футбол», - сказал Инфантино.

Матч

Португалия - Чили - 0:0

Состав

Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)

Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)

Предупреждения:

Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51

Судья:

Алиреза Фагани (Иран)

Место и дата

28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фернанду Сантуш: Эти же три пенальтиста на Евро свои удары забили. Поэтому мы выбрали ихГлавный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш – о поражении в полуфинале Кубка конфедераций от Чили (0:0, пен: 0:3)Хуан Антонио Пицци: Мы готовились к пенальтиГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци - о победе в полуфинале Кубка конфедераций над Португалией (0:0, пен: 3:0).Клаудио Браво: Это был непростой период. Рад, что он завершился такГолкипер сборной Чили Клаудио Браво, отбивший три пенальти в послематчевой серии пенальти в полуфинале Кубка Конфедераций против Португалии (0:0, пен: 3:0)Букмекеры считают сборную Германии явным фаворитом матча с МексикойБукмекерские конторы выставили котировки на полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики.Клаудио Браво – лучший игрок матча Португалия – ЧилиВратарь сборной Чили Клаудио Браво был признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка конфедераций против команды Португалии, сообщает официальный сайт ФИФА.«Русские, спасибо!» Чилийские великаны в финале Кубка конфедераций«Русские, спасибо!» Чилийские великаны в финале Кубка конфедерацийРепортаж с первого полуфинала Кубка конфедераций Португалия – Чили (0:0), пен: 0:3.«Не, ну если это не пенальти..» – Твиттер обсуждает грубую ошибку арбитра«Не, ну если это не пенальти..» – Твиттер обсуждает грубую ошибку арбитраСборная Чили в полуфинале Кубка конфедераций обыграла действующего чемпиона Европы – команду Португалии.В матче Кубка конфедераций впервые была произведена четвертая заменаТренерский штаб сборной Португалии в дополнительное время полуфинального матча Кубка конфедераций с командой Чили произвел четвертую замену, этот случай стал первым в истории соревнований.Сборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций, Браво отразил три пенальтиСборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций, Браво отразил три пенальтиФутболисты сборной * нанесли поражение команде * в полуфинальном матче Кубка конфедераций.Юрий Белоус: Наш уровень – это выиграть у Новой ЗеландииПрезидент компании «Футбол Маркет» Юрий Белоус поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.Зритель есть, но что-то с ним не то… О болельщиках на Кубке конфедерацийЗритель есть, но что-то с ним не то… О болельщиках на Кубке конфедерацийЗритель на трибунах Кубка конфедераций очень не похож на привычного болельщика российских стадионов.Матч Португалия – Чили собрал на трибунах «Казань Арены» 40 855 зрителейПолуфинальный матч Кубка конфедераций-2017 между сборными Португалии и Чили, проходящий в Казани, посетили 40 855 зрителей, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).Казанские болельщики вывесили прощальный баннер на матче сборных Португалии и Чили (фото)Как сообщает RT на русском, казанские зрители попрощались с Кубком конфедераций, развернув баннер на полуфинальном матче между сборными Португалии и Чили.Валерий Карпин: Кокорин и Дзюба должны выступить на чемпионате мираВалерий Карпин: Кокорин и Дзюба должны выступить на чемпионате мираБывший наставник московского «Спартака» – о выступлении сборной России на домашнем Кубке конфедераций.Португалия – Чили – 0:0. Кто выйдет в финал? Серия пенальти. ОнлайнПортугалия – Чили – 0:0. Кто выйдет в финал? Серия пенальти. ОнлайнВ полуфинальном матче Кубка конфедераций сборная Португалии сыграет с командой Чили.Александр Тихонов: Акинфеев попытался изобразить что-то из арсенала тхэквондоЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о выступлении футбольной сборной России на Кубке конфедераций.Большинство читателей «Советского спорта» считает, что Португалия обыграет Чили в основное время«Советский спорт» подвел итоги голосования среди своих читателей, которым было предложено ответить на вопрос, как завершится первый полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили.Евгений Гинер: Головин не готов к «Арсеналу»Президент ЦСКА Евгений Гинер высказал мнение, что полузащитник армейцев и сборной России Александр Головин еще не готов к тому, чтобы играть в европейских топ-клубах.Португалия – Чили. Стартовые составыСтали известны стартовые составы сборных Португалии и Чили на полуфинальный матч Кубка конфедераций-2017 в России. Запасные:Мексиканский болельщик улетел на Кубок конфедераций, сказав жене, что пошел за сигаретамиБолельщик сборной Мексики Артуро Гарсия обманул жену, чтобы прилететь в Россию и поддержать национальную команду своей страны на Кубке конфедераций сообщает RT.
Футбол
Клаудио Браво: Это был непростой период. Рад, что он завершился так
Футбол
Букмекеры считают сборную Германии явным фаворитом матча с Мексикой
Футбол
Клаудио Браво – лучший игрок матча Португалия – Чили
Футбол
В матче Кубка конфедераций впервые была произведена четвертая замена
все новости
Чили
Чиликалендарьстатистика
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Джанни Инфантино
Джанни Инфантиновсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости