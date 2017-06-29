Джанни Инфантино: В матче Португалия - Чили было все. Очередная невероятная игра
Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о полуфинальной встрече Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили.
Напомним, основное и дополнительное врем игры завершились со счетом 0:0. В серии пенальти верх взяли чилийцы, вратарь которых Клаудио Браво отразил все три удара португальцев с 11-метровой отметки.
«Очередная невероятная игра, очень интенсивная. В ней было все. Голкипер чилийцев отразил три удара. Ради этих эмоций мы и любим футбол», - сказал Инфантино.
Матч
Португалия - Чили - 0:0
Состав
Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)
Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)
Предупреждения:
Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция