Джанни Инфантино: В матче Португалия - Чили было все. Очередная невероятная игра

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о полуфинальной встрече Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили.

Напомним, основное и дополнительное врем игры завершились со счетом 0:0. В серии пенальти верх взяли чилийцы, вратарь которых Клаудио Браво отразил все три удара португальцев с 11-метровой отметки.

«Очередная невероятная игра, очень интенсивная. В ней было все. Голкипер чилийцев отразил три удара. Ради этих эмоций мы и любим футбол», - сказал Инфантино.