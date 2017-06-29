Российские юниоры завоевали четыре медали в первый день первенства Европы по плаванию

В Нетании (Израиль) в первый день первенства Европы по плаванию среди юниоров росссийские спортсмены завоевали четыре медали, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации плавания.

Чемпионское звание завоевала женская кролевая эстафетная команда 4х100 м, мужская эстафетная команда 4х100 м вольным стилем стала бронзовым призером с юношеским рекордом России.

В личном первенстве серебро завоевал Мартин Малютин на 400 м вольным стилем, бронзу – Анастасия Кирпичникова на 800 м вольным стилем.