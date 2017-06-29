Хуан Антонио Пицци: Мы готовились к пенальти
Главный тренер сборной Чили - о победе в полуфинале Кубка конфедераций над Португалией (0:0, пен: 3:0).
- У нас было много голевых моментов, особенно, во второй половине матча, - говорит главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци. – Здорово, что мы выглядели цельно и сбалансировано. Никто из игроков не допускал грубых ошибок. Хотя начало матча было сложным, не все сработало так, как мы хотели.
- Что скажите про серию пенальти. Браво отразил три удара из трех.
- Пенальти – это уникальная ситуация. Никто не хочет попасть в нее. Клаудио знал, чего ждать. Он серьезно готовился всем возможным оппонентам. А когда удалось отбить первый удар, команда успокоилась. Плюс мы всегда готовимся к пенальти. Конечно, это сложно натренировать. Одно дело - занятие, другое – полный стадион и сумасшедшее напряжение. Но наши игроки были хорошо информатированы о том, как играет португальский вратарь.
- С кем бы хотели сыграть в финале?
- Мне все равно. Прежде всего, горжусь своей командой. Мы достойно представляем страну и своих болельщиков.
- Когда ваши игроки не забили несколько верных моментов, не боялись, что удача в этот день будет не на вашей стороне?
- Мы заслужили победу. Было много голевых моментов, например, когда дважды подряд попали в каркас ворот. Мы верили в победу. А удача – это далеко не все.
- Кажется, это лучший матч Чили на турнире. За счет чего?
- Думаю, мы сыграли сердцем.
- Что думаете о финале?
- Во-первых, надо отдохнуть, восстановиться. Выпала большая нагрузка. И еще вот что хочу сказать: нас очень тепло приняли в Казани. Кстати, был здесь еще и зимой. Город показался очень холодным, снежным. Но я люблю Казань разной – и летом, и зимой. Нас здесь очень тепло приняли – открытым сердцем. Поэтому скажу, что если у вас есть время, обязательно приезжайте в Казань.
Матч
Португалия - Чили - 0:0
Состав
Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)
Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)
Предупреждения:
Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция