Фернанду Сантуш: Эти же три пенальтиста на Евро свои удары забили. Поэтому мы выбрали их

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш – о поражении в полуфинале Кубка конфедераций от Чили (0:0, пен: 0:3).

- Это была хорошая игра, пропаганда футбола – говорит главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. – Мы начали хорошо, смогли удивить чилийцев. Были хорошие шансы забить. Но затем Чили перестроилось. И игра стала равной. А в концовке команды просто устали. Чили победил справедливо. Хотя мы заслуживали этого не меньше.

- Но у Португалии было не так много моментов, как у Чили. Что случилось?

- Чили действительно играл хорошо. Они – сложная команда, которая не дает тебе пространства. Все видели, как Чили доминировал в игре с Германией. Немцам пришлось перестроить игру, начать чаще выходить из обороны через фланги. Это дало результат – Германия сравняла счет. Мы тоже старались этим воспользоваться. Было несколько очень неплохих выходов, но потом мы упустили этот успех. И перешли на игру длинными мячами. Но в центре поля мы выглядели недостаточно хорошо. Как и Чили.

- Роналду выглядел не так опасно. Он играл не на своей позиции?

- Он играл в нормальной позиции. Создавал много моментов, активно подыгрывал партнерам.

- Три незабитых пенальти – это плюс вратарю. Или ваши игроки ошиблись?

- Конечно, вратарь Чили сыграл замечательно. А те три футболиста, которые сегодня не смогли переиграть его, на Евро против Польши свои удары забили. Поэтому мы их и выбрали сегодня. Это наше решение. К сожалению, мы проиграли.