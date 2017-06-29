Фернанду Сантуш: Эти же три пенальтиста на Евро свои удары забили. Поэтому мы выбрали их
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш – о поражении в полуфинале Кубка конфедераций от Чили (0:0, пен: 0:3).
- Это была хорошая игра, пропаганда футбола – говорит главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. – Мы начали хорошо, смогли удивить чилийцев. Были хорошие шансы забить. Но затем Чили перестроилось. И игра стала равной. А в концовке команды просто устали. Чили победил справедливо. Хотя мы заслуживали этого не меньше.
- Но у Португалии было не так много моментов, как у Чили. Что случилось?
- Чили действительно играл хорошо. Они – сложная команда, которая не дает тебе пространства. Все видели, как Чили доминировал в игре с Германией. Немцам пришлось перестроить игру, начать чаще выходить из обороны через фланги. Это дало результат – Германия сравняла счет. Мы тоже старались этим воспользоваться. Было несколько очень неплохих выходов, но потом мы упустили этот успех. И перешли на игру длинными мячами. Но в центре поля мы выглядели недостаточно хорошо. Как и Чили.
- Роналду выглядел не так опасно. Он играл не на своей позиции?
- Он играл в нормальной позиции. Создавал много моментов, активно подыгрывал партнерам.
- Три незабитых пенальти – это плюс вратарю. Или ваши игроки ошиблись?
- Конечно, вратарь Чили сыграл замечательно. А те три футболиста, которые сегодня не смогли переиграть его, на Евро против Польши свои удары забили. Поэтому мы их и выбрали сегодня. Это наше решение. К сожалению, мы проиграли.
Матч
Португалия - Чили - 0:0
Состав
Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)
Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)
Предупреждения:
Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция