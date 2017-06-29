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Юрий Калитвинцев: По матчу с «Карабахом» не сказал бы, кому из нас через две недели играть в Лиге чемпионов

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал ничью с азербайджанским «Карабахом» (1:1) в контрольном матче.

- Мы готовились к серьезной встрече, уровень соперника заставлял это сделать, - сказал специалист. - Это организованная, опытная команда, постоянно играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы. По логике их уровень готовности должен был оказаться выше, ведь они скоро стартуют в еврокубках. Но при всем уважении к «Карабаху», - а я давно слежу за этим клубом, он мне нравится, - по сегодняшнему матчу я бы не сказал, кому из нас через две недели играть в Лиге чемпионов. Порадовало отношение к делу, выполнение установки, игровая дисциплина. Сегодня мы прощаем нереализованнные моменты, хотя завтра о них и поговорим. Но количество созданных моментов обнадеживает.

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