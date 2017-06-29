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Артуро Салах: Обе команды не заслуживали поражения сегодня

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Глава Федерации футбола Чили Артуро Салах поделился впечатлениями от победы над сборной Португалии (0:0, пен – 3:0) в полуфинале Кубка конфедераций.

«Браво заслужил огромное уважение за сегодняшний матч. Он уже давно является капитаном нашей команды. Браво всю игру провел великолепно, не только серию пенальти. Он сделал все для победы Чили сегодня. Его помощь была очень важна сегодня. Он провел отличный матч.

Это была очень интересная игра. Обе команды не заслуживали поражения сегодня, но таков футбол. Поздравляю команду. Она провела отличный матч. Сборная Чили билась за страну. У нас в стране не все идеально, но мы показываем своими результатами, что становимся лучше. Не хотим останавливаться на этой победе и хотим выиграть финал», -приводит слова Салаха «Р-Спорт».

Матч

Португалия - Чили - 0:0

Состав

Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)

Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)

Предупреждения:

Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51

Судья:

Алиреза Фагани (Иран)

Место и дата

28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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