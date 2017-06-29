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Азмун является целью номер один для «Лацио»

Источник:  Sky Sport ItaliaКомментарии

Иранский форвард «Ростова» Сердар Азмун является ключевой целью римского «Лацио», сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, римляне оценивают этот трансфер в 10-12 миллионов евро.

В случае положительного исхода переговоров, Азмун станет первым иранским игроком в истории серии А.

Стоит отметить, что сам 22-летний нападающий находится в расположении «Рубина» в Австрии. Накануне он принял участие в контрольной встрече против «Аустрии» (1:1).

Напомним, в минувшем сезоне Сердар в составе «Ростова» сыграл 41 матч, забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.

Полоз и Ерохин перешли в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ

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