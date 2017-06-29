Азмун является целью номер один для «Лацио»
Источник: Sky Sport ItaliaКомментарии
Иранский форвард «Ростова» Сердар Азмун
является ключевой целью римского «Лацио», сообщает Sky Sport Italia.
По информации издания, римляне оценивают этот трансфер в
10-12 миллионов евро.
В случае положительного исхода переговоров, Азмун станет
первым иранским игроком в истории серии А.
Стоит отметить, что сам 22-летний нападающий находится в
расположении «Рубина» в Австрии. Накануне он принял участие в контрольной
встрече против «Аустрии» (1:1).
Напомним, в минувшем сезоне Сердар в составе «Ростова» сыграл 41 матч, забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.
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