Артуро Видаль: Трудный матч, но мы добились своей цели

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился впечатлениями от победы над сборной Португалии (0:0, 3:0 – по пенальти) в полуфинале Кубка конфедераций.

«Это наш третий финал подряд, и я этому очень счастлив. Причина такой игры - наша работа. Мы многое сделали для того, чтобы проделать такой сложный путь.

Сегодня был невероятно трудный матч, но мы добились своей цели. Мы играли очень хорошо. Теперь нужно восстановиться перед финалом.

Сложно сказать, кто победит во втором полуфинале. У меня нет предпочтений по сопернику в финале. Сборная Мексики играет примерно, как мы - прессинг, высокие скорости, большое желание победить. Посмотрим, что ей удастся показать в игре с командой Германии», - приводит слова Видаля «Р-Спорт».