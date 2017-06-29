Артуро Видаль: Трудный матч, но мы добились своей цели
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился
впечатлениями от победы над сборной Португалии (0:0, 3:0 – по пенальти) в
полуфинале Кубка конфедераций.
«Это наш третий финал подряд, и я этому очень счастлив.
Причина такой игры - наша работа. Мы многое сделали для того, чтобы проделать
такой сложный путь.
Сегодня был невероятно трудный матч, но мы добились своей
цели. Мы играли очень хорошо. Теперь нужно восстановиться перед финалом.
Сложно сказать, кто победит во втором полуфинале. У меня нет предпочтений по сопернику в финале. Сборная Мексики играет примерно, как мы - прессинг, высокие скорости, большое желание победить. Посмотрим, что ей удастся показать в игре с командой Германии», - приводит слова Видаля «Р-Спорт».
Матч
Португалия - Чили - 0:0
Состав
Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)
Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)
Предупреждения:
Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция