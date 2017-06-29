Жозе Фонте: Ко всему нужно относиться с позитивом
Защитник сборной Португалии Жозе Фонте прокомментировал
поражение от команды Чили (0:0, 0:3 – по пенальти) в полуфинале Кубка
конфедераций.
«Нам не повезло с пенальти, ты всегда можешь как забить, так и промахнуться, но ко всему нужно относиться с позитивом. У нас много талантливых игроков, которые создавали моменты. Атак с нашей стороны хватало, а у соперника здорово сыграл вратарь, который затем проявил себя и в серии пенальти», - приводит слова Фонте ТАСС.
Матч
Португалия - Чили - 0:0
Состав
Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)
Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)
Предупреждения:
Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция