Луиш Нету: Верю, что Манчини приведет «Зенит» к титутлам
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Защитник «Зенита» Луиш Нету прокомментировал назначение
Роберто Манчини на пост главного тренера команды.
«Я переписывался и с игроками, и с другими
сотрудниками, хоть и не ежедневно. У нас будет новый опыт работы.
У Манчини есть много сильных сторон. Я верю, что он приведет
нас к титулам. О назначении Манчини узнал из социальных сетей, а потом
посмотрел на официальном сайте клуба», - приводит слова Нету «Р-Спорт».
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