Луиш Нету: Верю, что Манчини приведет «Зенит» к титутлам

Защитник «Зенита» Луиш Нету прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера команды.

«Я переписывался и с игроками, и с другими сотрудниками, хоть и не ежедневно. У нас будет новый опыт работы.

У Манчини есть много сильных сторон. Я верю, что он приведет нас к титулам. О назначении Манчини узнал из социальных сетей, а потом посмотрел на официальном сайте клуба», - приводит слова Нету «Р-Спорт».