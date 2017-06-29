Бернарду Силва: Мы расстроены поражением, но гордимся своей работой

Полузащитник сборной Португалии прокомментировал поражение от команды Чили (0:0, 0:3 – по пенальти) в полуфинале Кубка конфедераций.

«Сегодня пенальти не забили те, кто успешно справлялся с этим на чемпионате Европы. Ни одна команда не может побеждать постоянно. В серии пенальти есть доля везения, кроме того, хорошо сыграл вратарь соперника Клаудио Браво.

Мы расстроены поражением, но гордимся своей работой, мы проводим неплохой турнир и будем думать о следующей игре», - приводит слова Силвы ТАСС.