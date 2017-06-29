Бернарду Силва: Мы расстроены поражением, но гордимся своей работой
Полузащитник сборной Португалии прокомментировал поражение
от команды Чили (0:0, 0:3 – по пенальти) в полуфинале Кубка конфедераций.
«Сегодня пенальти не забили те, кто успешно справлялся с
этим на чемпионате Европы. Ни одна команда не может побеждать постоянно. В
серии пенальти есть доля везения, кроме того, хорошо сыграл вратарь соперника
Клаудио Браво.
Мы расстроены поражением, но гордимся своей работой, мы проводим неплохой турнир и будем думать о следующей игре», - приводит слова Силвы ТАСС.
Матч
Португалия - Чили - 0:0
Состав
Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)
Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)
Предупреждения:
Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция