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Жан Майер: Макгрегор мой кумир и я не против, что нас сравнивают

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Новичок «Ростова», полузащитник Жан Мойер прокомментировал свою схожую внешность с бойцом UFC Конором Макгрегором.

«Очень много людей говорили мне, что я похож на Конора Макгрегора. Он мой кумир в UFC и я не против, что нас сравнивают. Постараюсь выкладываться на максимуме и бороться на поле так, как Конор делает это в ринге, - приводит слова Мойера официальный сайт «Ростова».

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