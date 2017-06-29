Жан Майер: Макгрегор мой кумир и я не против, что нас сравнивают

Тимур Журавель: В «Ростове» была команда, но не было клуба. Теперь не будет ни того, ни другого

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель прокомментировал уход Александра Ерохина и Дмитрия Полоза из «Ростова» в «Зенит».