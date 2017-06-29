Жан Майер: Макгрегор мой кумир и я не против, что нас сравнивают
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
Новичок «Ростова», полузащитник Жан Мойер прокомментировал
свою схожую внешность с бойцом UFC Конором Макгрегором.
«Очень много людей говорили мне, что я похож на Конора Макгрегора. Он мой кумир в UFC и я не против, что нас сравнивают. Постараюсь выкладываться на максимуме и бороться на поле так, как Конор делает это в ринге, - приводит слова Мойера официальный сайт «Ростова».
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