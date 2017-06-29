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Футболисты «Уфы» отправились в Австрию на заключительный сбор

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Футболисты «Уфы» отправились в Австрию на заключительный учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный сайт уфимской команды.

На заключительном этапе подготовки задача «Уфы» подытожить проделанную работу и в оптимальных кондициях подойти к старту нового сезона.

По завершению австрийского УТС «Уфа» вернется в столицу Башкортостана, где будет готовиться к матчу первого тура. 

Напомним, что стартовую игру чемпионата России «Уфа» проведет на выезде в Санкт-Петербурге с новичком премьер-лиги «Тосно».

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