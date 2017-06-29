Футболисты «Уфы» отправились в Австрию на заключительный сбор
Источник: ФК «Уфа»Комментарии
Футболисты «Уфы» отправились в Австрию на заключительный
учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный сайт уфимской команды.
На заключительном этапе подготовки задача «Уфы» подытожить
проделанную работу и в оптимальных кондициях подойти к старту нового сезона.
По завершению австрийского УТС «Уфа» вернется в столицу
Башкортостана, где будет готовиться к матчу первого тура.
Напомним, что стартовую игру чемпионата России «Уфа»
проведет на выезде в Санкт-Петербурге с новичком премьер-лиги «Тосно».
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