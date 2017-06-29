Андрей Каряка: Чувствовалось, что ребятам тяжеловато
Источник: ФК «Амкар»Комментарии
Тренер «Амкара» Андрей Каряка поделился впечатлениями от
победы над командой «Триглав» (3:0) в третьем матче австрийского сбора.
«Чувствовалось, что ребятам тяжеловато, потому что нагрузки
у нас высокие. Но, несмотря на это, они показали неплохой футбол и выиграли
уверенно.
В первом тайме у нас было три стопроцентных момента, но
реализовать из не удалось. Зато забили три мяча после перерыва.
Видно, что, несмотря на серьезные нагрузки, команда уверена
в своих силах, играет в охотку, и это не может не радовать», - приводит слова
Каряки официальный сайт «Амкара».
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