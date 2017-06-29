Андрей Каряка: Чувствовалось, что ребятам тяжеловато

Тренер «Амкара» Андрей Каряка поделился впечатлениями от победы над командой «Триглав» (3:0) в третьем матче австрийского сбора.

«Чувствовалось, что ребятам тяжеловато, потому что нагрузки у нас высокие. Но, несмотря на это, они показали неплохой футбол и выиграли уверенно.

В первом тайме у нас было три стопроцентных момента, но реализовать из не удалось. Зато забили три мяча после перерыва.

Видно, что, несмотря на серьезные нагрузки, команда уверена в своих силах, играет в охотку, и это не может не радовать», - приводит слова Каряки официальный сайт «Амкара».