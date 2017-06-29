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Следующим соперником Пакьяо может стать Пономарев

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил о том, что следующий бой Пакьяо может провести против россиянина Константина Пономарева.

«Одним из тех, с кем мы можем свести Пакьяо, является Пономарев. Он очень жесткий парень. У него нет поражений, он хороший боксер, но могут быть и другие кандидатуры», - сказал Арум.

Также он добавил, что Мэнни вероятнее всего проведет поединок на родине, на Филиппинах, чего не делал с июля 2006 года, когда победил мексиканца Оскара Лариоса.

Стоит отметить, что в ближайшее воскресенье, 2 июля в Брисбене Пакьяо проведет бой с австралийцем Джеффом Хорном.

Напомним, 24-летний Пономарев одержал 32 победы, 13 из которых нокаутом.

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