«СКА-Хабаровск» проведет трое суток в Корее
Источник: ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии
Футболисты «СКА-Хабаровска» сегодня, 29 июня отправятся в
Сеул на контрольный матч с «Тэджон Ситизен», сообщает официальный сайт
российского клуба.
В день прилета в Корею у команды запланирована тренировка на
«Тэджон Стэдиум». А игра состоится 30 июня в 04:30 по московскому времени.
В Россию СКА вернется в воскресенье, 2 июля. В общей
сложности в Корее команда проведет трое суток.
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