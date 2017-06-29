«СКА-Хабаровск» проведет трое суток в Корее

Футболисты «СКА-Хабаровска» сегодня, 29 июня отправятся в Сеул на контрольный матч с «Тэджон Ситизен», сообщает официальный сайт российского клуба.

В день прилета в Корею у команды запланирована тренировка на «Тэджон Стэдиум». А игра состоится 30 июня в 04:30 по московскому времени.

В Россию СКА вернется в воскресенье, 2 июля. В общей сложности в Корее команда проведет трое суток.