Алексей Поддубский: На сборе в Подмосковье «СКА-Хабаровск» решал две задачи

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский подвел итоги завершившегося сбора в Подмосковье.

«Мы завершили сборы в Подмосковье, где работали на двух тренировочных базах и решали две задачи - физподготовки и просмотра новых игроков. Наш клуб - новичок премьер-лиги и будет вести поиск игроков, способных сделать команду сильнее, до завершения летнего трансферного окна.

Задача - найти людей, которые поедут в наш город, увидев в Хабаровске место, где они смогут развиваться как игроки и профи. Это непростая работа, но мы верим, что сумеем решить те задачи, которые перед нами сегодня стоят. Нам необходимо стать сильнее как команда, сохранив ее костяк и доверительные отношения в коллективе», - приводит слова Поддубского официальный сайт «СКА-Хабаровска».