Алексей Поддубский: На сборе в Подмосковье «СКА-Хабаровск» решал две задачи
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский подвел
итоги завершившегося сбора в Подмосковье.
«Мы завершили сборы в Подмосковье, где работали на двух
тренировочных базах и решали две задачи - физподготовки и просмотра новых
игроков. Наш клуб - новичок премьер-лиги и будет вести поиск игроков, способных
сделать команду сильнее, до завершения летнего трансферного окна.
Задача - найти людей, которые поедут в наш город, увидев в
Хабаровске место, где они смогут развиваться как игроки и профи. Это непростая
работа, но мы верим, что сумеем решить те задачи, которые перед нами сегодня
стоят. Нам необходимо стать сильнее как команда, сохранив ее костяк и доверительные
отношения в коллективе», - приводит слова Поддубского официальный сайт «СКА-Хабаровска».