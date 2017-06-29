Криштиану Роналду: Рад, что наконец-то смогу побыть со своими детьми
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что
пропустит матч за третье место Кубка конфедераций из-за рождения детей.
«Я был полностью сосредоточен на играх сборной, даже несмотря
на то, что у меня родилось два ребенка.
К сожалению, мы не смогли достичь главной цели, к которой
стремились, но я уверен, что мы продолжим дарить радость португальцам.
Президент Федерации футбола Португалии и главный тренер
сборной сегодня проявили ко мне отношение, которого я никогда не забуду.
Я очень рад, что наконец-то смогу побыть со своими детьми в первый раз», – написал Роналду в фейсбуке.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически