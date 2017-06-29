Криштиану Роналду: Рад, что наконец-то смогу побыть со своими детьми

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что пропустит матч за третье место Кубка конфедераций из-за рождения детей.

«Я был полностью сосредоточен на играх сборной, даже несмотря на то, что у меня родилось два ребенка.

К сожалению, мы не смогли достичь главной цели, к которой стремились, но я уверен, что мы продолжим дарить радость португальцам.

Президент Федерации футбола Португалии и главный тренер сборной сегодня проявили ко мне отношение, которого я никогда не забуду.

Я очень рад, что наконец-то смогу побыть со своими детьми в первый раз», – написал Роналду в фейсбуке.