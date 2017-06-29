Германия – Мексика. Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)

В полуфинальном матче Кубка конфедераций сборная Германии сыграет с командой Мексики.

Встреча пройдет на поле стадиона «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Немцы с семью очками заняли первое место в группе В, а мексиканцы расположились на второй строчке квартета А, имея в активе также 7 баллов.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в рамках финала Кубка конфедераций 2005 года, тогда основное время встречи завершилось со счетом 3:3, а победу немцам принес гол Михаэля Баллака на 97-й минуте дополнительного времени.

Стоит отметить, что первым финалистом текущего розыгрыша турнира стала сборная Чили, обыгравшая команду Португалии (0:0, 3:0 - по пенальти).