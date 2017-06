66-летний Брэнсон заявлен резервным пилотом своей команды в Формуле-Е

Британский бизнесмен Ричард Брэнсон заявлен резервным пилотом своей команды DS Virgin Racing на гоночный этап Формулы-Е, который пройдет в Нью-Йорке, сообщает Motorsport.com.

«Я предложил команде свои услуги. Как вы знаете, я всегда любил вызовы. Алекс, Сэм и я – три отважных британца, готовых принять вызов в Нью-Йорке. Руководитель команды Алекс Таи проверит мою скорость перед этапом. Я организовал тесты на улицах Манхэттена перед гонкой, так что, надеюсь, что смогу впечатлить босса!», - заявил Брэнсон.

Delighted to be official @DSVirginRacing reserve driver for #FormulaE #NYCePrix. Time to do some testing! pic.twitter.com/fw9H0upemY