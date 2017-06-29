Сборная Чили вышла в финал КК, а Азмун заинтересовал «Лацио». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.
В полуфинале Кубка конфедераций сборная Чили обыграла команду Португалии в серии пенальти.
Лучшим игроком матча признан голкипер чилийцев Клаудио Браво, отразивший три пенальти.
Форвард португальцев Криштиану Роналду пропустит матч за третье место из-за рождения детей.
Нападающий «Ростова» Сердар Азмун стал ключевой целью римского «Лацио».
Следующим соперником боксера Мэнни Пакьяо может стать россиянин Константин Пономарев.
Российская теннисистка Мария Шарапова получит wild card в основную сетку турнира в Торонто.
Российские юниоры завоевали четыре медали в первый день первенства Европы по плаванию.
«Кельн» заплатил 17 миллионов евро за форварда «Майнца» Джона Кардобу.
Защитник «Фейеноорда» Рик Карсдорп перешел в «Рому» за 14 миллионов евро.
Видео дня: Фол года в матче чемпионата Норвегии
Цитата дня: «Верю, что Манчини приведет «Зенит» к титулам«, - Луиш Нету.
Блог дня: Лопырева в образах сборных Кубка конфедераций
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