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Сборная Чили вышла в финал КК, а Азмун заинтересовал «Лацио». Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

В полуфинале Кубка конфедераций сборная Чили обыграла команду Португалии в серии пенальти.

Лучшим игроком матча признан голкипер чилийцев Клаудио Браво, отразивший три пенальти. 

Форвард португальцев Криштиану Роналду пропустит матч за третье место из-за рождения детей. 

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун стал ключевой целью римского «Лацио».

Следующим соперником боксера Мэнни Пакьяо может стать россиянин Константин Пономарев.

Российская теннисистка Мария Шарапова получит wild card в основную сетку турнира в Торонто.

Российские юниоры завоевали четыре медали в первый день первенства Европы по плаванию. 

«Кельн» заплатил 17 миллионов евро за форварда «Майнца» Джона Кардобу.

Защитник «Фейеноорда» Рик Карсдорп перешел в «Рому» за 14 миллионов евро.

Видео дня: Фол года в матче чемпионата Норвегии

Цитата дня: «Верю, что Манчини приведет «Зенит» к титулам«, - Луиш Нету.

Блог дня: Лопырева в образах сборных Кубка конфедераций

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