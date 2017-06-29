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«Порту» обвиняет «Бенфику» в использовании услуг черного мага

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Представитель «Порту» заявил, что в прошлом сезоне «Бенфика» пользовалась услугами черного мага. Об этом сообщают португальские СМИ.

Как информирует DN, такое заявление сделал  Франсишку Маркеш, который работает директором по внешним коммуникациям в «Порту». Он утверждает, что «Бенфике» помогал колдун Арманду Нага, который живет в Гвинее-Бисау. Издание приводит фрагменты переписки представителей «Бенфики» с магом, которые предоставил Маркеш.

Согласно имеющимся данным, 13 февраля, за день до матча с «Боруссией» (Д) в Лиге чемпионов, колдун предложил свои услуги президенту «Бенфики» Луису Фелипе Виейре. Тот дал согласие на подписание соглашения. Нага требовал для себя такие суммы за каждое достижение: 5000 евро - победа в Суперкубке, 100000 евро - победа в чемпионате, 10000 евро - победа в каждом матче группового этапа Лиги чемпионов, 30000 евро - Победа в каждой игре плей-офф Лиги чемпионов, 1000 евро - победа в каждом матче Кубка Португалии или Кубка Лиги, 5000 евро - Победа в финале Кубка Португалии или Кубка лиги. Напомним, что в прошлом сезоне «Бенфика» выиграла чемпионат и Кубок Португалии.

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