«Порту» обвиняет «Бенфику» в использовании услуг черного мага
Представитель «Порту» заявил, что в прошлом сезоне «Бенфика»
пользовалась услугами черного мага. Об этом сообщают португальские СМИ.
Как информирует DN, такое заявление сделал Франсишку Маркеш, который работает
директором по внешним коммуникациям в «Порту». Он утверждает, что «Бенфике»
помогал колдун Арманду Нага, который живет в Гвинее-Бисау. Издание приводит
фрагменты переписки представителей «Бенфики» с магом, которые предоставил
Маркеш.
Согласно
имеющимся данным, 13 февраля, за день до матча с «Боруссией» (Д) в Лиге чемпионов,
колдун предложил свои услуги президенту «Бенфики» Луису Фелипе Виейре. Тот дал
согласие на подписание соглашения. Нага требовал для себя такие суммы за каждое
достижение: 5000
евро - победа в Суперкубке,
100000 евро - победа в чемпионате, 10000 евро - победа в каждом матче
группового этапа Лиги чемпионов, 30000 евро - Победа в каждой игре плей-офф
Лиги чемпионов, 1000 евро - победа в каждом матче
Кубка Португалии или Кубка Лиги, 5000 евро - Победа в финале Кубка
Португалии или Кубка лиги. Напомним, что в прошлом сезоне «Бенфика» выиграла
чемпионат и Кубок Португалии.