День в истории. Эверу Банеге исполнилось 29 лет

Сегодня отмечает день рождения известный аргентинский полузащитник Эвер Банега, недавно вернувшийся в «Севилью». Ему исполнилось 29 лет.

Ранее также выступал за «Боку Хуниорс», «Валенсию», «Атлетико», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Интер». Вместе с «Бокой» выиграл Копа Либертадорес, в составе «Валенсии» стал чемпионом Испании. Победитель Лиги Европы в составе «Севильи».

Банега – чемпион мира среди молодежных команд и олимпийский чемпион 2008 года. Дважды становился вице-чемпионом Копа Америка.