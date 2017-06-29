День в истории. Эверу Банеге исполнилось 29 лет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня отмечает день рождения известный аргентинский
полузащитник Эвер Банега, недавно вернувшийся в «Севилью». Ему исполнилось 29
лет.
Ранее также выступал за «Боку Хуниорс», «Валенсию», «Атлетико»,
«Ньюэллс Олд Бойз» и «Интер». Вместе с «Бокой» выиграл Копа Либертадорес, в
составе «Валенсии» стал чемпионом Испании. Победитель Лиги Европы в составе «Севильи».
Банега – чемпион мира среди молодежных команд и олимпийский
чемпион 2008 года. Дважды становился вице-чемпионом Копа Америка.
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