Сергей Сироткин: Не думаю, что Хэмилтон пытался осадить Феттеля

Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин поделился своим мнением об инциденте между Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем на Гран-при Азербайджана.

«Тут, наверное, дело в недопонимании друг друга. Я не думаю, что Льюис пытался преднамеренно осадить Себа. Просто на выходе, где все привыкли ускоряться, Льюис остался с брошенной педалью газа, что привело к замедлению и торможению двигателем.

А Себастьян в этот момент думал, что Льюис начнет ускоряться, и сам уже плавно начал это делать, что в итоге и привело к небольшому контакту. После этого, видимо, Феттель подумал, что это было нарочно, и поравнялся с Льюисом, чтобы, как я понял, выразить свое недовольство.

Если честно, то, смотря по онбордам, не очень видно, что Себастьян специально сворачивал в Льюиса. Мне кажется, в момент, когда он поднимал руку и повернул голову, Феттель, сам того не ожидая, сместился в сторону Льюиса, и это привело к контакту.

Понятное дело, что из этого сейчас раздуют целую историю, но, на мой взгляд, там все было гораздо спокойнее, чем все об этом говорят», - цитирует Сироткина Autosport.

Напомним, что Хэмилтон и Феттель во время следования за машиной безопасности столкнулись дважды.