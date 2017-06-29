Доннарумма продлит контракт с «Миланом» с возможностью уйти в «Реал» через год
Источник: Cadena CopeКомментарии
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарума продлит контракт с клубом.
Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Cadena
Cope, новый контракт будет подписан, но с пунктом, позволяющим уйти в «Реал»
через год. Но при этом он уйдет не как свободный агент по окончании контракта,
а за определенную компенсацию.
Напомним, ранее
Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом», после чего президент «Милана»
заявил, что вратарь весь сезон проведет на трибуне.
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