Доннарумма продлит контракт с «Миланом» с возможностью уйти в «Реал» через год

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарума продлит контракт с клубом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Cadena Cope, новый контракт будет подписан, но с пунктом, позволяющим уйти в «Реал» через год. Но при этом он уйдет не как свободный агент по окончании контракта, а за определенную компенсацию.

Напомним, ранее Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом», после чего президент «Милана» заявил, что вратарь весь сезон проведет на трибуне.