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«Зенит» продолжит переговоры по приобретению Маноласа

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«Зенит» не оставляет надежды приобрести защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует alfredopedulla.com, Манолас попросил «Зенит» дать ему больше времени. Кроме того, он отправился на родину по семейным обстоятельствам. В понедельник, 3 июля его жена должна родить ребенка. Также сообщается, что «Зенит» намерен продолжить переговоры по игроку. Ранее сообщалось, что грек недоволен тем, «Зенит» хочет платить ему в рублях.

В сезоне-2016/17 Костас Манолас провел 43 матча за «Рому» и забил один мяч.

Ранее «Зенит» подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитниками ростовчан Кристианом Нобоа и Александром Ерохиным, а также нападающим Дмитрием Полозом, полузащитником «Ахмата» Далером Кузяевым и защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым.  

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