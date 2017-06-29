Московское «Динамо» согласовало состав на следующий сезон в КХЛ
«Динамо» (Москва) согласовало состав для выступления в КХЛ в сезоне 2017/2018.
Об этом сообщает официальный сайт общества «Динамо».
«ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) сообщает, что основной состав
хоккейного клуба принципиально согласован. В настоящее время идут технические
процедуры, связанные с подготовкой индивидуальных контрактов к подписанию. С
период с 3 по 5 июля состоится медицинский осмотр.
Клуб находится в постоянном контакте и проводит консультации с Континентальной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России», - говорится в сообщении.
До этого сообщалось, что 1 июля игроки «Динамо» будут признаны
неограниченно свободными агентами.
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