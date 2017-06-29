Московское «Динамо» согласовало состав на следующий сезон в КХЛ

«Динамо» (Москва) согласовало состав для выступления в КХЛ в сезоне 2017/2018. Об этом сообщает официальный сайт общества «Динамо».

«ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) сообщает, что основной состав хоккейного клуба принципиально согласован. В настоящее время идут технические процедуры, связанные с подготовкой индивидуальных контрактов к подписанию. С период с 3 по 5 июля состоится медицинский осмотр.



Клуб находится в постоянном контакте и проводит консультации с Континентальной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России», - говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что 1 июля игроки «Динамо» будут признаны неограниченно свободными агентами.