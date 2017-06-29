«МЮ» по просьбе Моуринью нацелился на хавбека «Мидлсбро»

Роналдо: Не думаю, что есть клуб, который будет относится к Криштиану лучше, чем «Реал»

Бывший форвард мадридского «Реала» Роналдо высказался о ситуации нападающего «сливочных» Криштиану Роналду, который планирует покинуть клуб из-за проблем с законом.