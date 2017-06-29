«МЮ» по просьбе Моуринью нацелился на хавбека «Мидлсбро»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» вместе с руководством «красных дьяволов» продолжает работу по усилению состава.
Как сообщает TuttoMercatoWeb, английский клуб по инициативе Жозе Моуринью проявляют интерес к полузащитнику «Мидлсбро» Мартену де Рону.
Отмечается, что португальский специалист высоко ценит игру 26-летнего футболиста, а его клуб готов выслушать предложения этим летом.
В минувшем сезоне игрок провел во всех турнирах 35 матчей и забил 5 голов.
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