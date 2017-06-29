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Драгун может сменить «Оренбург» на солигорский «Шахтер»

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Полузащитник «Оренбурга» Станислав Драгун может вернуться на родину. Интерес к нему проявляет солигорский «Шахтер».

Как сообщает страница Вконтакте  программы «Время футбола» на телеканале «Беларусь 5». Драгун склоняется к варианту с солигорским «Шахтером», несмотря на предметный интерес со стороны «Динамо-Брест». Вероятность сделки велика.

В прошедшем сезоне 29-летний Станислав Драгун провел 11 матчей за «Оренбург».

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