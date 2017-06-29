Драгун может сменить «Оренбург» на солигорский «Шахтер»
Полузащитник «Оренбурга» Станислав Драгун может вернуться на родину.
Интерес к нему проявляет солигорский «Шахтер».
Как сообщает страница Вконтакте программы «Время футбола» на телеканале «Беларусь
5». Драгун склоняется к варианту с солигорским
«Шахтером», несмотря на предметный интерес со стороны «Динамо-Брест».
Вероятность сделки велика.
В
прошедшем сезоне 29-летний Станислав Драгун провел 11 матчей за «Оренбург».
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