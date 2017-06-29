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«Бавария» выбыла из борьбы за Санчеса, игрок близок к переходу в «Манчестер Сити»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Mirror, руководство мюнхенской «Баварии» отказалось от идеи приглашения нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса.

Согласно источнику, такое решение было принято из-за многих факторов. Во-первых, действующий чемпион бундеслиги не готов выполнить требования лондонского «Арсенала», который хочет выручить с продажи своего лидера 50 млн фунтов. Также немецкий клуб не готов удовлетворить запросы самого игрока, который рассчитывает получать за сезон 25 млн евро.

Отмечается, что единственным претендентом на Санчеса остается «Манчестер Сити», который тренирует испанец Хосеп Гвардиола. Наставник работал с Санчесом в «Барселоне».

При этом источник уверяет, что «горожан» выполнят требования и «Арсенала», и самого игрока. Ранее наставник «пушкарей» Арсен Венгер исключил продажу нападающего в клуб английской премьер-лиги.

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