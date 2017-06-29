Сергей Прядкин: Думаю, «Спартак» заработал около пяти миллионов долларов за чемпионство
Чемпионский титул принес «Спартаку» сумму около пяти миллионов долларов.
Об этом заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
«Думаю, «Спартак» заработал в районе пяти миллионов долларов»,
- цитирует Прядкина ТАСС. Также он рассказал о призовых в лиге в следующем
сезоне. «Чемпион в итоге получит где-то на миллион больше, чем в прошедшем
сезоне», - отметил Прядкин.
Напомним, что «Спартак» стал чемпионов впервые с 2001 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически