Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Атлантас
Футбол  Германия- : -Мексика
Футбол  Динамо Минск- : -Рунавик
Футбол  Црвена Звезда- : -Флориана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Экс-полузащитник «Зари» Липартия стал игроком «Анжи»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Грузинский полузащитник Джаба Липартия перешел в «Анжи». Его предыдущим клубом была луганская «Заря».

Сообщается, что 29-летний Липартия перешел на правах свободного агента. Он выступал за «Зарю» с 2011 года, за это время Липартия принял участие в 169 матчах и забил 15 голов. Вместе с «Зарей» Джаба стал бронзовым призером чемпионата Украины и финалистом Кубка Украины.

Таблица трансферов РФПЛ 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» интересуется полузащитником «Фрозиноне» КраглемИнтерес к полузащитнику «Фрозиноне» Оливеру Краглю проявляет «Спартак». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Ростов» погасил долги перед футболистамиКак стало известно «Советскому спорт», «Ростов» погасил все задолженности перед игроками основного состава.Спортивный директор московского ЦСКА Яровинский покинул команду (фото)Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, Олег Яровинский, занимавший пост спортивного директора армейцев, принял решение покинуть столичный клуб.«Спартак» готов приобрести защитника «Кротоне»«Спартак» готов приобрести защитника «Кротоне»Как сообщает Sky Sport Italia, московский «Спартак» собирается приобрести защитника «Кротоне» Федерико Чеккерини.Сергей Прядкин: Думаю, «Спартак» заработал около пяти миллионов долларов за чемпионствоЧемпионский титул принес «Спартаку» сумму около пяти миллионов долларов. Об этом заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.Переход Полоза из «Ростова» в «Зенит» – странный. Но в этой паре бывало и хужеПереход Полоза из «Ростова» в «Зенит» – странный. Но в этой паре бывало и хужеК самому Дмитрию Полозу никаких вопросов: но из-за клуба, в котором он дорос до сборной, его продвижение вызывает вопросы.«Зенит» продолжит переговоры по приобретению Маноласа«Зенит» не оставляет надежды приобрести защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Об этом сообщают итальянские СМИ.Валерий Карпин: Сейчас уже нет смысла отменять лимит, этим нужно было заниматься лет восемь назадБывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин высказался о проблемах российского футбола.Трансферный конфуз «Зенита» и будущая звезда «Спартака» (видео)Трансферный конфуз «Зенита» и будущая звезда «Спартака» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Сборная Чили вышла в финал КК, а Азмун заинтересовал «Лацио». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Алексей Поддубский: На сборе в Подмосковье «СКА-Хабаровск» решал две задачиГлавный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский подвел итоги завершившегося сбора в Подмосковье.Андрей Каряка: Чувствовалось, что ребятам тяжеловатоТренер «Амкара» Андрей Каряка поделился впечатлениями от победы над командой «Триглав» (3:0) в третьем матче австрийского сбора.Футболисты «Уфы» отправились в Австрию на заключительный сборФутболисты «Уфы» отправились в Австрию на заключительный учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный сайт уфимской команды.Жан Майер: Макгрегор мой кумир и я не против, что нас сравниваютЖан Майер: Макгрегор мой кумир и я не против, что нас сравниваютНовичок «Ростова», полузащитник Жан Мойер прокомментировал свою схожую внешность с бойцом UFC Конором Макгрегором.Луиш Нету: Верю, что Манчини приведет «Зенит» к титуламЗащитник «Зенита» Луиш Нету прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера команды.Азмун является целью номер один для «Лацио»Иранский форвард «Ростова» Сердар Азмун является ключевой целью римского «Лацио», сообщает Sky Sport Italia.Юрий Калитвинцев: По матчу с «Карабахом» не сказал бы, кому из нас через две недели играть в Лиге чемпионовГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал ничью с азербайджанским «Карабахом» (1:1) в контрольном матче.«Кельн» заплатил 17 млн евро за форварда «Майнца» Клрдобу«Кельн» заплатил 17 млн евро за форварда «Майнца» КлрдобуНападающий «Майнца» Джон Кордоба продолжит карьеру в «Кельне», сообщает официальный сайт «козлов».Полоз и Ерохин перешли в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛПолоз и Ерохин перешли в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Толстиков: Карьера Ерохина идет очень плавноАлександр Толстиков, директор D-Sports, прокомментировал переход одного из клиентов агентства Александра Ерохина в «Зенит».
Футбол
Сергей Прядкин: Думаю, «Спартак» заработал около пяти миллионов долларов за чемпионство
Футбол
«Бавария» выбыла из борьбы за Санчеса, игрок близок к переходу в «Манчестер Сити»
Хоккей
Московское «Динамо» согласовало состав на следующий сезон в КХЛ
Футбол
«Зенит» продолжит переговоры по приобретению Маноласа
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы