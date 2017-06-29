Экс-полузащитник «Зари» Липартия стал игроком «Анжи»
Источник: ФК «Анжи»Комментарии
Грузинский полузащитник Джаба Липартия перешел в «Анжи». Его предыдущим клубом
была луганская «Заря».
Сообщается, что 29-летний Липартия перешел на правах свободного агента.
Он выступал за «Зарю» с 2011 года, за это время Липартия принял участие в 169 матчах и забил 15 голов.
Вместе с «Зарей» Джаба стал бронзовым призером чемпионата Украины и финалистом
Кубка Украины.
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