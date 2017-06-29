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Спортивный директор московского ЦСКА Яровинский покинул команду (фото)

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, Олег Яровинский, занимавший пост спортивного директора армейцев, принял решение покинуть столичный клуб.

Отмечается, что накануне Яровинский приехал в Австрию на сбор ЦСКА, где попрощался с командой. 

Ранее сообщалось, что 35-летний специалист покинет команду и продолжит работу в «Халл Сити», который возглавил бывший наставник столичного клуба Леонид Слуцкий.

«Мы благодарим Олега за работу и желаем дальнейших карьерных успехов», – говорится в сообщении.

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