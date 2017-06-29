Спортивный директор московского ЦСКА Яровинский покинул команду (фото)
Источник: ПФК ЦСКАКомментарии
Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, Олег Яровинский, занимавший пост спортивного директора армейцев, принял решение покинуть столичный клуб.
Отмечается, что накануне Яровинский приехал в Австрию на сбор ЦСКА, где попрощался с командой.
Ранее сообщалось, что 35-летний специалист покинет команду и продолжит работу в «Халл Сити», который возглавил бывший наставник столичного клуба Леонид Слуцкий.
«Мы благодарим Олега за работу и желаем дальнейших карьерных успехов», – говорится в сообщении.
Во вторник Яровинский приехал на сбор #ЦСКАвАвстрии, где попрощался с командой pic.twitter.com/xecNglImx8— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 29 июня 2017 г.
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