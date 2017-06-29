«Арсенал» не может договориться с «Лионом» по трансферу Ляказетта

Переговоры между «Арсеналом» и «Лионом» о переходе форварда Александра Ляказетта пока не увенчались успехом. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, «Лион» отказался продавать игрока за 44 миллиона фунтов. Они требуют за него 50 миллионов.

В прошедшем сезоне 26-летний Александр Ляказетт провел 45 матчей за «Лион» и забил 37 мячей при пяти голевых передачах.