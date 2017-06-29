«Милан» презентовал форму на сезон-2017/18 (фото)

Джанлуиджи Доннарумма о заявлении по контракту с «Миланом»: Мой Instagram взломали, я удаляю его

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в твиттере заявил о взломе своего Instagram и удалил аккаунт в этой социальной сети.