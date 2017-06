«Милан» презентовал форму на сезон-2017/18 (фото)

Сегодня на официальном Twitter-аккаунте «Милана» появилось фото гостевой формы на предстоящий сезон.

Выездной комплект выполнен преимущественно в светлом цвете с красными вставками, по центру изображен клубный спонсор, а чуть выше – клубная эмблема и логотип технического спонсора итальянцев, коим является adidas.

Back to Europe.

With our new 2017/18 away kit by @adidasfootball

Explore more and get yours now: https://t.co/jqTkodBHps #HereToCreate pic.twitter.com/mWrTgYrjvC