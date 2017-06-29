«Милан» презентовал форму на сезон-2017/18 (фото)
Источник: ФК «Милан»Комментарии
Сегодня на официальном Twitter-аккаунте «Милана» появилось фото гостевой формы на предстоящий сезон.
Выездной комплект выполнен преимущественно в светлом цвете с красными вставками, по центру изображен клубный спонсор, а чуть выше – клубная эмблема и логотип технического спонсора итальянцев, коим является adidas.
Back to Europe.— AC Milan (@acmilan) 29 июня 2017 г.
With our new 2017/18 away kit by @adidasfootball
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