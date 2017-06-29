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«Милан» презентовал форму на сезон-2017/18 (фото)

Источник:  ФК «Милан»Комментарии

Сегодня на официальном Twitter-аккаунте «Милана» появилось фото гостевой формы на предстоящий сезон.

Выездной комплект выполнен преимущественно в светлом цвете с красными вставками, по центру изображен клубный спонсор, а чуть выше – клубная эмблема и логотип технического спонсора итальянцев, коим является adidas.

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