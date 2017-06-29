Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Спартак». Об этом в своем твиттере сообщил главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.

«По моей информации приоритетный вариант – «Спартак». Федор (Смолов), якобы, сам не против, со стороны «Спартака» – ОК, решение исключительно за Галицким.

Переход возможен только при выкупе за фиксированные отступные в 30 млн € (тут даже без Галицкого). Вопрос – готов ли Федун, – написал Конов.

27-летний Федор Смолов дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 20 и 18 мячей, соответственно.

В прошедшем сезоне Федор Смолов провел 31 матч за «Краснодар» во всех турнирах и забил 25 мячей при одной голевой передаче.

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