Смолов может перейти в «Спартак»
Источник: Twitter.comКомментарии
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Спартак». Об этом
в своем твиттере сообщил главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.
Переход возможен только при выкупе за фиксированные отступные в 30 млн € (тут даже без Галицкого). Вопрос – готов ли Федун, – написал Конов.
27-летний Федор Смолов дважды подряд становился лучшим
бомбардиром чемпионата России, забив 20 и 18 мячей, соответственно.
В прошедшем сезоне Федор Смолов провел 31 матч за «Краснодар» во всех турнирах и забил 25 мячей при одной голевой передаче.
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