Глава UFC: Макгрегор хочет подраться с Хабибом в России

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о планах ирландского бойца Конора Макгрегора, который в августе этого года проведет поединок с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером.

«Он сказал мне, что хочет подраться с Хабибом в России. Нет, это не удивительно. Таков Макгрегор. Сейчас он готовится к боксерскому с Мэйвезером, но уже ведет речь о бое с Нурмагомедовым. Ему просто нет равных», – приводит слова Уайта портал ММАjunkie.com.