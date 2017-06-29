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Глава UFC: Макгрегор хочет подраться с Хабибом в России

Источник:  MMAjunkieКомментарии

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о планах ирландского бойца Конора Макгрегора, который в августе этого года проведет поединок с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером.

«Он сказал мне, что хочет подраться с Хабибом в России. Нет, это не удивительно. Таков Макгрегор. Сейчас он готовится к боксерскому с Мэйвезером, но уже ведет речь о бое с Нурмагомедовым. Ему просто нет равных», – приводит слова Уайта портал ММАjunkie.com.

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