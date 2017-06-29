Американец Дженкинс перешел из «Црвены Звезды» в «Химки»
Источник: БК «Химки»Комментарии
Американский защитник Чарльз Дженкинс подписал контракт с «Химками». Об
этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что контракт подписан на два года. 28-летний Дженкинс в
прошлом сезоне выступал за «Црвену Звезду». Ранее играл также за «Милан» и
клубы НБА «Голден Стэйт» и «Филадельфия». Провел 110 матчей (29 в
стартовом составе) в НБА (регулярный чемпионат). Средние показатели: 3.7 очка,
1.9 передачи, 0.9 подбора за 12.1 минуты.
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