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Американец Дженкинс перешел из «Црвены Звезды» в «Химки»

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Американский защитник Чарльз Дженкинс подписал контракт с «Химками». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт подписан на два года. 28-летний Дженкинс в прошлом сезоне выступал за «Црвену Звезду». Ранее играл также за «Милан» и клубы НБА «Голден Стэйт» и «Филадельфия». Провел 110 матчей (29 в стартовом составе) в НБА (регулярный чемпионат). Средние показатели: 3.7 очка, 1.9 передачи, 0.9 подбора за 12.1 минуты.

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