«Челси» вступил в борьбу за Маноласа
Источник: Sky SportsКомментарии
Как сообщает Sky Sports, «Челси»
рассматривает возможность приобретения защитника «Ромы» Костаса Маноласа.
По информации источника, лондонский клуб видит в греческом
игроке замену Джону Терри.
Напомним, с 26-летним футболистом ведет переговоры «Зенит».
На данный момент они приостановлены из-за родов жены игрока, а также по той
причине, что Манолас не хочет получать зарплату в рублях. Переговоры
возобновятся 3 июля.
В сезоне-2016/17 Костас
Манолас провел 43 матча за «Рому» и забил один мяч.
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