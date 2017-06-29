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«Челси» вступил в борьбу за Маноласа

Источник:  Sky SportsКомментарии

Как сообщает Sky Sports, «Челси» рассматривает возможность приобретения защитника «Ромы» Костаса Маноласа.

По информации источника, лондонский клуб видит в греческом игроке замену Джону Терри.

Напомним, с 26-летним футболистом ведет переговоры «Зенит». На данный момент они приостановлены из-за родов жены игрока, а также по той причине, что Манолас не хочет получать зарплату в рублях. Переговоры возобновятся 3 июля.

В сезоне-2016/17 Костас Манолас провел 43 матча за «Рому» и забил один мяч.

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