Евгений Гинер: Это был последний Кубок конфедераций. Он просто никому не нужен
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Кубок конфедераций-2017 станет
последним в истории.
«Насколько
я знаю, этот Кубок конфедераций был последним. Он просто никому не нужен.
Этот турнир придумал король Саудовской Аравии. Он нужен стране-хозяйке
чемпионата мира, он нужен ФИФА, потому что это репетиция всего: готовности
арен, логистики, проверки инфраструктуры.
Думаю,
в дальнейшем молодежный чемпионат мира будет проходить за год до чемпионата
мира. И мне неприятно, что СМИ так ко всему относятся: «Мы не так сыграли, мы
проиграли Мексике». Главное, чтобы тренер и игроки сделали выводы», - цитирует
Гинера «Р-Спорт».
Напомним,
что в финал Кубка конфедераций в России вышла сборная Чили. Сегодня в
противостоянии сборных Германии и Мексики определится второй финалист.