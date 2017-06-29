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Евгений Гинер: Это был последний Кубок конфедераций. Он просто никому не нужен

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Кубок конфедераций-2017 станет последним в истории.

«Насколько я знаю, этот Кубок конфедераций был последним. Он просто никому не нужен. Этот турнир придумал король Саудовской Аравии. Он нужен стране-хозяйке чемпионата мира, он нужен ФИФА, потому что это репетиция всего: готовности арен, логистики, проверки инфраструктуры.

Думаю, в дальнейшем молодежный чемпионат мира будет проходить за год до чемпионата мира. И мне неприятно, что СМИ так ко всему относятся: «Мы не так сыграли, мы проиграли Мексике». Главное, чтобы тренер и игроки сделали выводы», - цитирует Гинера «Р-Спорт».

Напомним, что в финал Кубка конфедераций в России вышла сборная Чили. Сегодня в противостоянии сборных Германии и Мексики определится второй финалист.

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