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Сергей Паршивлюк: Я слежу за тем, что происходит в «Спартаке»

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Ростова» Сергей Паршивлюк дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту», в котором признался, что хотел бы вернуться в «Спартак».

– Я в «Спартаке» провел почти всю свою сознательную жизнь. Думаю, ответ очевиден.

Сложно быть в футбольной среде и не следить за тем, что происходит. Пройти мимо «Спартака» – невозможно, тем более в последние годы. Я в курсе почти всего. Хотя в команде осталось мало людей, с кем я общаюсь… 

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