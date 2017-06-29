Сергей Паршивлюк: Я слежу за тем, что происходит в «Спартаке»

Полузащитник «Ростова» Сергей Паршивлюк дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту», в котором признался, что хотел бы вернуться в «Спартак».

– Я в «Спартаке» провел почти всю свою сознательную жизнь. Думаю, ответ очевиден.

Сложно быть в футбольной среде и не следить за тем, что происходит. Пройти мимо «Спартака» – невозможно, тем более в последние годы. Я в курсе почти всего. Хотя в команде осталось мало людей, с кем я общаюсь…