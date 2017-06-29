Голубь прервал матч квалификации Уимблдона (видео)

Матч квалификации Уимблдона между японкой Мию Като и француженкой Амандин Эссе был прерван, когда на корт прилетел голубь.

Как сообщает Lenta.ru, игра была прервана и не возобновлялась, пока птица не покинула корт. Голубя пытались прогнать теннисистки и болл-бои, но он оставался на корте в течение минуты.

Встреча между Като и Эссе прошла в среду и завершилась победой японки со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

На кортах Уимблдона работает ястреб Руфус, который гоняет голубей, однако матчи квалификации английского турнира «Большого шлема» проходят в другом клубе.