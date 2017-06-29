Голубь прервал матч квалификации Уимблдона (видео)
Источник: Lenta.RuКомментарии
Матч квалификации Уимблдона между японкой Мию Като и
француженкой Амандин Эссе был прерван, когда на корт прилетел голубь.
Как сообщает Lenta.ru, игра была прервана и не
возобновлялась, пока птица не покинула корт. Голубя пытались прогнать
теннисистки и болл-бои, но он оставался на корте в течение минуты.
Встреча между Като и Эссе прошла в среду и завершилась победой
японки со счетом 2:6, 6:3, 6:4.
На кортах Уимблдона работает ястреб Руфус, который гоняет
голубей, однако матчи квалификации английского турнира «Большого шлема» проходят
в другом клубе.
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