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Голубь прервал матч квалификации Уимблдона (видео)

Источник:  Lenta.RuКомментарии

Матч квалификации Уимблдона между японкой Мию Като и француженкой Амандин Эссе был прерван, когда на корт прилетел голубь.

Как сообщает Lenta.ru, игра была прервана и не возобновлялась, пока птица не покинула корт. Голубя пытались прогнать теннисистки и болл-бои, но он оставался на корте в течение минуты.

Встреча между Като и Эссе прошла в среду и завершилась победой японки со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

На кортах Уимблдона работает ястреб Руфус, который гоняет голубей, однако матчи квалификации английского турнира «Большого шлема» проходят в другом клубе.


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