Константин Сарсания: Мак хочет перейти в ПАОК. Будем рассматривать и аренду, и продажу игрока

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о возможном уходе полузащитника Роберта Мака из петербургского клуба.

- У ПАОКа есть желание вернуть Роберта Мака, а у самого игрока - желание перейти в ПАОК. Но пока все в стадии разговоров, в переговоры официально мы не вступали. Будем рассматривать как возможность аренды, так и продажу игрока, - приводит слова Сарсании «Р-Спорт».

Напомним, в сезоне-2016/17 на счету словака 27 матчей, шесть голов и пять голевых передач. Мак перешел в «Зенит» из ПАОКа летом 2016 года за 3,5 млн евро.

Контракт 26-летнего футболиста с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2020 года. Роберт ранее выступал за греческий клуб с 2014 по 2016 год. В составе ПАОКа футболист провел 81 матч, забил 28 голов и отдал восемь результативных пасов.

По данным Trnasfermarkt.de, стоимость Мака составляет 4,5 млн евро.

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