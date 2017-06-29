Сергей Карякин: Займу денег и заплачу 1,5 млн рублей для участия в «Дакаре»

Российский гонщик, победитель ралли-марафона «Дакар-2017» в зачете квадроциклов хочет принять участие в следующем «Дакаре». Для этого он намерен занять деньги.

«До последнего срока подачи заявок осталось две недели. Я думаю, что займу денег и все-таки заплачу необходимые для участия 1,5 млн рублей. Это только индивидуальная заявка на участие. Команду можно зарегистрировать и позднее, но на это все равно нужны средства — буду их искать.

Нужна крупная компания, а сейчас такую найти сложно. Но шанс есть всегда. У меня были разговоры со спонсорами, но к серьезному решению мы так и не пришли», —цитирует Карякина Znak.com.

Отметим, что 1 июня Карякин распустил свою команду из-за отсутствия финансирования.