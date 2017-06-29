Роман «CaspeRRR» Лепехин: Команды из СНГ крайне нестабильны на мировом уровне

Комментатор Dota 2 Роман «CaspeRRR» Лепехин поделился впечатлениями от квалификаций на The International 2017.



«Это худшие квалификации в Европе за всю историю доты. Отвратительная подготовка и игры. Остальные регионы на их фоне смотрятся как боги. Отдавать ли теоретический слот СНГ? Возможно, и стоило бы, но наши команды тоже крайне нестабильны и на мировом уровне, то есть на самом TI, вряд ли смогли бы показать хороший результат. Все самые сильные команды уже получили приглашение либо без проблем прошли квалификации. Кажется, что пропасть между т1 и т2 командами становится всё больше», — сказал Лепехин.



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