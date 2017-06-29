Гащенков перешел из «Химок» в «Амкар»
Источник: ФК «Амкар»Комментарии
«Амкар» заключил трехлетний контракт с 25-летним полузащитников Михаилом
Гащенковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Гащенков является воспитанником столичного «Локомотива». В профессиональном футболе он дебютировал в команде «Локомотив»-2 и провел три сезона в ПФЛ (64 матча, 9 забитых мячей).
После этого Михаил четыре сезона отыграл за «Химки», которые за
это время три года провели в ФНЛ и один – в ПФЛ. За подмосковную команду он
сыграл 90 матчей и забил 11 мячей.
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