Гащенков перешел из «Химок» в «Амкар»

«Амкар» заключил трехлетний контракт с 25-летним полузащитников Михаилом Гащенковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Гащенков является воспитанником столичного «Локомотива». В профессиональном футболе он дебютировал в команде «Локомотив»-2 и провел три сезона в ПФЛ (64 матча, 9 забитых мячей).

После этого Михаил четыре сезона отыграл за «Химки», которые за это время три года провели в ФНЛ и один – в ПФЛ. За подмосковную команду он сыграл 90 матчей и забил 11 мячей.

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