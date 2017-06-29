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Тренера сборной России по конькобежному спорту сбила машина

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России по конькобежному спорту был сбит автомобилем. «Советский спорт» сообщает подробности.

Константин Полтавец, возглавляющий сборную России по конькобежному спорту, перенес операцию в связи с переломом ключицы, после того, как был сбит автомобилем, сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на пресс-службу Союза конькобежцев России.

Инцидент произошел в Голландии, когда Полтавец катался на велосипеде. Более подробно обстоятельства случившегося в своем фейсбуке описал бывший конькобежец Сергей Лисин:

– Костю Полтавца, главного тренера сборной России по конькам, сбила машина. Все произошло в Нидерландах, где Костя живет. Он жив, сломал ключицу и все.

Интересны детали. Черное BMW, с мужчиной за рулем и блондинкой на переднем сидении, до сих пор не найдено, с места происшествия оно скрылось. Номер машины установить пока не удалось.

Дело произошло рядом с закусочной и рестораном. Пара, сбившая Костю, обедала в ресторане, мужчина выпил два пива, а женщина два бокала вина, – написал Лисин.

Константин Полтавец перенес операцию и в настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Впрочем, данные обстоятельства никак не повлияют на тренировочный график сборной страны.

«Полтавец сможет присутствовать на следующем сборе команды в Херенвене», – заявили в пресс-службе СКР.

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