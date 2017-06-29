Тренера сборной России по конькобежному спорту сбила машина
Главный тренер сборной России по конькобежному спорту был сбит автомобилем. «Советский спорт» сообщает подробности.
Константин Полтавец, возглавляющий сборную России по конькобежному спорту, перенес операцию в связи с переломом ключицы, после того, как был сбит автомобилем, сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на пресс-службу Союза конькобежцев России.
Инцидент произошел в Голландии, когда Полтавец катался на велосипеде. Более подробно обстоятельства случившегося в своем фейсбуке описал бывший конькобежец Сергей Лисин:
– Костю Полтавца, главного тренера сборной России по конькам, сбила машина. Все произошло в Нидерландах, где Костя живет. Он жив, сломал ключицу и все.
Интересны детали. Черное BMW, с мужчиной за рулем и блондинкой на переднем сидении, до сих пор не найдено, с места происшествия оно скрылось. Номер машины установить пока не удалось.
Дело произошло рядом с закусочной и рестораном. Пара, сбившая Костю, обедала в ресторане, мужчина выпил два пива, а женщина два бокала вина, – написал Лисин.
Константин Полтавец перенес операцию и в настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Впрочем, данные обстоятельства никак не повлияют на тренировочный график сборной страны.
«Полтавец сможет присутствовать на следующем сборе команды в Херенвене», – заявили в пресс-службе СКР.